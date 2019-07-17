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Kuzeninin eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, teyzesinin kızının eski nişanlısı Umut Özdemir'i (27), genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Necmettin Acar (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzeninin eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, teyzesinin kızının eski nişanlısı Umut Özdemir'i (27), genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Necmettin Acar (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İsmail Sivri Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Umut Özdemir, geçen yıl kasım ayında Necmettin Acar tarafından sırtından bıçaklandı. Acar, olay yerinden kaçarken, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti. İş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen cinayetin ardından araştırma başlatan polis, Necmettin Acar'ı yakaladı. Acar poliste verdiği ifadesinde Umut Özdemir'in teyzesinin kızı olan Duriye Selindağ'ın(25) eski nişanlısı olduğunu, nişanın bozulmasına rağmen kuzenini rahatsız etmeye devam ettiği için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Necmettin Acar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını talep etti. Özdemir ailesinin avukatı da sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürdü. Son sözü sorulan sanık Acar, "Yaptığım davranıştan dolayı pişmanım. Bu nedenle uygun bir cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme, suçun niteliği ile işlenişini dikkate alarak Necmettin Acar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Acar'ın cezasında indirim uygulamadı.
FOTOĞRAFLI

Kuzeninin eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbetKuzeninin eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbetKuzeninin eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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