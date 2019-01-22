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Kuzeninin ihbar ettiği öğretmene FETÖ davasında beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 17:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kuzeni M.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan dava açılan öğretmen İdris A., beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kuzeni M.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan dava açılan öğretmen İdris A., beraat etti.
Matematik öğretmeni İdris A. hakkında aralarında tarla nedeniyle husumet bulunan kuzeni M.A., FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu tespit edildi. Ardından da 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İdris A., ifadesinde kendisini ihbar eden kuzeni M.A.'nın geçtiğimiz aylarda intihar ederek, yaşamına son verdiğini söyledi. İdris A., "Aramızda tarla yüzünden husumet vardı. Akli dengesi yerinde değildi. Geçen aylarda intihar ederek, maalesef hayatını kaybetti. Dini hassasiyetleri olan birisiyim. Bank Asya'da dini hassasiyetlerimden dolayı, faizsiz bankacılık yapması nedeniyle hesap açtırdım. Aktif Eğitim-Sen üyeliğim vardı. Ne zaman üye olduğumu hatırlamıyorum. 15 Temmuz'dan sonra istifa ettim. 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Hiçbir öğrencime devlet aleyhine küçücük bir şey öğretmedim, aksine devletin bir kuruşunun bile zarar gelmemesini öğrettim. Vatana, millete saygılı öğrenciler yetiştirdim. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, İdris A.'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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