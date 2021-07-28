Kuzenler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen teyze çocukları sokak üzerinde karşılaştı. Sokak üzerinde kavga teyze çocukları, tartışmanın büyümesi üzerine birbirini kurşun yağmuruna tuttu.

SOKAK ORTASINDA KANLI ÇATIŞMA

Kardeş olan Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu teyze çocukları olduğu öğrenilen Ali Mumcu ile karşılıklı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonunda 3 kuzen olay yerinde yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KARDEŞ KUZENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenlerini kurşun yağmuruna tutan Ali Mumcu’nun da yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yaşanan çatışma sonucunda sokakta çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Çatışma nedeniyle çevrede bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

