Kuzenler cinayetinde yeni umut

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi’nde 13 yıl önce okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım’ın katillerinin bulunmasına ilişkin acılı aileler için yeniden umut ışığı doğdu. Mahkeme, genetik uzmanlarından oluşan bir heyet oluşturulmasını istedi.

Savaştepe’nin Karacalar Mahallesi’nde cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenlerin katil zanlısı olarak tutuklanan S.Y. ve A.Y.’nin DNA’larının olayla eşleşmemesi üzerine serbest bırakılmasının ardından mahkeme son duruşmada kesin sonuç için adli genetik uzmanlarından bir heyete oluşturulmasına karar verdi. Mahkeme kararının ardından 10 yaşında hayatını kaybeden Büşra Karabacak’ın ailesi katillerin bulunmasına yönelik yeniden umutlandıklarını söyledi.

“Katiller bir gün dahi gün yüzü görmesin”

Savaştepe’nin Karacalar Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Karabacak, “13 yıl bitti, 14 yıldan beri mücadele ettiğimiz davamızın; Büşra ve Tuğçe kuzenlerin davasının Balıkesir Adliyesinde soruşturması devam ederken, en son duyumlarımıza göre Adli Tıptan üç kişilik bir heyet kurulup, DNA’lar üzerinde araştırma yapıp katil veya katillerin en kısa zamanda tarafsız olarak DNA’yı inceleyip, Allah rızası için, bu çocukların canları ve kanalarını yerde bırakmayacağına sonuna kadar güvencim sonsuz. Önce devletimize, sonra Adli Tıptaki bu üç kişilik heyete sonuna kadar inancım ve güvencim sonsuz. Bizlerin bir tek istediği tekbir kişiyi bile zan altına bırakmayıp, devletimizle 80 milyon insanımızın da bir an önce herkesi huzura ve refaha çıkaracağına sonuna kadar inancım ve güvencim var. Bu saatten sonra biz dünkü haberi duyunca biz biraz daha rahatladık. En azından devletimizin bu olaya bizden daha çok ilgilendiğini gördük. Sonuna kadar devletimiz bu olayın arkasından gidecek, bizde bırakmayacağız. Bizim en büyük yaramız, kimse bu işi yapan katiller bir gün dahi güneş görmeyip ömrünün sonuna kadar E tipi ağır cezada cezasını çekip, ömrünü orada çeksin” diye konuştu.