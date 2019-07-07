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Kuzenleri kaza ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kuzen hayatını kaybetti.Kaza, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kuzen hayatını kaybetti.
Kaza, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylandere istikametine seyir halinde olan 14 yaşındaki Doğukan Y. idaresindeki motosiklet ile karşı şeritten gelen Nazmi Y. (72) yönetimindeki 54 UC 721 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kuzen oldukları öğrenilen 2 kişi ağır yaralandı. Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 14 yaşındaki Doğukan Y. ve kuzeni Kerim Can Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı
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