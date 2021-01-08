HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuzenlerin 350 bin liralık gasp oyununu polis bozdu

Kuzenlerin 350 bin liralık gasp oyununu polis bozdu

08.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuzenlerin 350 bin liralık gasp oyununu polis bozdu

Pendik’te gayri menkul şirketinde çalışan Ümit A., 350 bin liralık çek bozdurarak iş yerine dönerken gasp edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinden geçen bir aracın kamera görüntülerine ulaştı. Gasp edildiğini söyleyen Ümit A.’nın parayı kuzenlerine verdiği ve kendisini darp ederek gasp süsü verdiğini tespit eden polis, gasp oyununu bozdu.

Edinilen bilgilere olay Çarşamba günü Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi’nde yaşandı. Bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ümit A. banka şubesine giderek 350 bin lira değerindeki çeki bozdurdu. Aracıyla dönerken önünün kesildiğini ve gaspa uğradığını ve paranın çalındığını söyleyen Ümit A., polisi aradı.

İstanbul'da film gibi soygun! Aracına çarpıp 350 bin TL'yi gasp ettilerİstanbul'da film gibi soygun! Aracına çarpıp 350 bin TL'yi gasp ettiler

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler olay yerine yakın tüm kamera kayıtlarını didik didik inceledi ancak bir görüntüye ulaşamadı. Aynı saatte sokağa giren bir başka aracı tespit eden polisler, bu aracın içerisinde yer alan kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ümit A.’nın paraları, arkasında bulunan bir başka araçtakilere verdiği ortaya çıktı. Ümit A.’nın inandırıcı olmak için kendisini darp ettiği ve aracının lastiklerini patlattığı belirlendi.
Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ümit A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda gasp oyununu itiraf eden Ümit A. bu işi kuzenleri ile birlikte yaptıklarını söyledi.
Polis Ümit A’nın kuzeni olan Şener A.’yı Kartal’da bir evde gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda 350 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilecek. Diğer şüpheli Murat A. ise olaydaki bahsi geçen araçla birlikte Sakarya Karasu’da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kuzen ev hapsi aldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Korkunç anlar! Diri diri böyle yandıKorkunç anlar! Diri diri böyle yandı
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Villasında pompalı tüfekle vurup otomobili ile kamyonetini yaktılar

Dehşete düşüren olay! Villasında vurup araçlarını ateşe verdiler

Tokat'ta mahalle muhtarı kavşağa 'Evde kal' afişi astı

Gören bir daha baktı! Muhtar kavşağa bu afişi astı

Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! 'Yüzüne tükürmek istiyorum'

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.