HABER

Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde fındıklıkta çıkan kavgada silahlarını ateşleyen 2 kuzenden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde fındıklıkta çıkan kavgada silahlarını ateşleyen 2 kuzenden 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Olay dün gece, Karasu Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçelerindeki barakada karşılaşan, aralarında husumet bulunan Mesut İskender ile kuzeni Habip İskender kavga etti. Mesut İskender üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada yakındaki tüfeği eline alan Habip İskender de ateşe karşılık verdi. Karşılıklı birbirlerine ateş eden kuzenlerden Habip İskender vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Mesut İskender de göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut İskender yaşamını yitirdi. Habip İskender ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
İslahiye'de şehit acısı (2)İslahiye'de şehit acısı (2)
Koltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördüKoltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.