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Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

NOT: Haberimizi, "yaralılardan Mesut İskender yaşamını yitirdi.

Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı- Yeniden

NOT: Haberimizi, "yaralılardan Mesut İskender yaşamını yitirdi. Habip İskender ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi" cümlesini, "yaralılardan Habip İskender yaşamını yitirdi. Mesut İskender ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi" olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde fındıklıkta çıkan kavgada silahlarını ateşleyen 2 kuzenden 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Olay dün gece, Karasu Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçelerindeki barakada karşılaşan, aralarında husumet bulunan Mesut İskender ile kuzeni Habip İskender, kavga etti. Mesut İskender üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada yakındaki tüfeği eline alan Habip İskender de ateşe karşılık verdi. Karşılıklı birbirlerine ateş eden kuzenlerden Habip İskender vücuduna isabet eden kurşunlarla, Mesut İskender ise göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip İskender yaşamını yitirdi. Mesut İskender ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma soruşturma başlattı.

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Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı- Yeniden

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