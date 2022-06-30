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  4. Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 3 kişi silahla vurularak yaralandı

30.06.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kuzenler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Silahların ateşlendiği kavgada 3 kişi yaralandı.

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Şanlıurfa'ki kavga dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde medyana geldi. Osman S. ile kuzeni Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Osman S., kuzeni Ahmet S. ile kavgayı ayırmak isteyen Mustafa K. yaralandı.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K., hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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