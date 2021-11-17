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Kuzey Akım 2: Almanya engeli sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 arttı

17.11.2021 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumunun, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 botu hattına ruhsat vermeyi askıya alması sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı.

Kuzey Akım 2: Almanya engeli sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 arttı

Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 botu hattına ruhsat vermeyi askıya alması sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı.

Haberin ardından İngiltere ve Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatının yaklaşık yüzde 17 arttığı görüldü.

Almanya enerji piyasası düzenleme kurumu, yaklaşık 10 milyar euroluk projeye ruhsat vermeden önce, boru hattı projesinin yürütücü firmasının Alman yasalarıyla uyumlanması gerektiğini belirtti ve onay sürecini askıya aldı.

Eylül ayında tamamlanan boru hattı, Rusya'nın Arktik bölgesinden Almanya'ya, Baltık Denizi'nin altından direkt olarak doğalgaz taşıyacak.

1225 kilometrelik Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Moskova'nın Berlin'e gaz ihracatını da iki katına çıkaracak.

Projenin karşıtları Kuzey Akım 2'nin Avrupa'yı doğal gazda Rusya'ya daha da bağımlı hale getireceği eleştirisinde bulunuyor.

Proje, boru hattının baypas ettiği Ukrayna için de önemli bir maddi kayıp demek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de projeyi "Tehlikeli bir jeopolitik silah" olarak tanımlamıştı.

"Almanya yasalarına uygun bir şirket kurmaları gerek"

Alman enerji piyasası düzenleme kurumu, "Nord Stream 2 boru hattına, ancak yüklenici firmanın Alman yasaları altında bir şirket kurması halinde ruhsat verileceğini" duyurdu.

Kurum "Projenin İsviçre merkezli ana şirketinin temel varlıkları ve insan kaynakları, boru hattının Almanya'daki kısmına sahip olan ve işleten bağlı şirkete aktarılana kadar ruhsat sürecinin askıda kalacağını" açıkladı.

Almanya'nın bu kararının projenin hayata geçmesini birkaç ay aksatacağı tahmin ediliyor.

rotayı gösteren bir illüstrasyon

Kuzey Akım 2 konsorsiyumu, gaz akışındaki olası gecikmelere dair açıklama yapmayı reddetti.

Projeye Almanya'nın onay vermesi ardından Avrupa Komisyonu'nun da yeşil ışık yakması gerekiyor.

Avrupa Birliği yasalarınca, doğal gaz tedarikçilerinin, boru hattının sahibi şirketten ayrı olması gerekiyor.

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