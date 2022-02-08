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Kuzey Akım 2: Biden’ın sona erdirmekle tehdit ettği proje neden tartışılıyor?

08.02.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna krizine dair en önemli tartışma konularından biri de Rusya'dan Almanya'ya doğrudan gaz akışını sağlayacak olan ve henüz kullanıma geçmeyen Kuzey Akım 2 projesi.

Kuzey Akım 2: Biden’ın sona erdirmekle tehdit ettği proje neden tartışılıyor?

Ukrayna krizine dair en önemli tartışma konularından biri, Rusya'dan Almanya'ya doğrudan gaz akışını sağlayak olan ve henüz kullanıma geçmeyen Kuzey Akım 2 projesi.

Moskova bunu reddetse de Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırması ve tatbikatlar yapmasından dolayı, her an bir çatışmanın başlayabileceğini düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Washington'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 gaz hattının kapatılacağını söyledi.

Özellikle iç politikada Ukrayna krizine karşı aktif bir rol oynamamakla eleştirilen Scholz ise ABD ve Almanya'nın Rusya'ya karşı olası yaptırımlar konusunda "tam fikir birliği içinde" olduğunu belirtti.

Fakat Kuzey Akım 2 boru hattıyla ilgili tavrı, Biden'ın net sözlerinden daha belirsiz.

Ukrayinska Pravda internet sitesi, "Scholz, ABD ve [Rusya'ya karşı] diğer ortaklarla beraber yaptırımlar vaat ederken Kuzey Akım 2 boru hattından bahsetmekten kaçındı" diye yazdı.

Kuzey Akım 2 hattı haritası

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de bugün France Inter radyosuna yaptığı konuşmada, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı meselesinin Rusya ile Ukrayna krizini hafifletmeyi amaçlayan müzakerelerin ana konularından biri olduğunu söyledi.

Fransız bakan ayrıca, Avrupa'nın Rusya'ya karşı konum alabilmesi için enerji arzı konusunda bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Akım 2 neden bir tehdit unsuru?

Biden Ocak ayı sonunda da Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi durumunda Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulabileceğini söylemişti.

Kuzey Akım 2, Baltık Denizi'nin altından, doğrudan Almanya'ya uzanıyor.

Daha önce ABD ve NATO ile yapılan görüşmelerin ardından Batı'nın asıl taleplerine cevap vermediğini söyleyen Putin, Ukrayna sınırındaki birliklerini artırmaya devam ediyor.

Belarus'la ortak askeri tatbikatlar yapmaya hazırlanıyor.

Kremlin buna rağmen işgal niyetinin olmadığını söylerken Biden, dün Ukrayna işgal edilirse Kuzey Akım 2 projesinin iptal edileceğini yineledi.

İnşaatı Eylül ayında bitse de Kasım ayında Alman yasalarına uymadığı için proje onayı askıya alınan bin 225 kilometrelik boru hattının inşası beş yıl sürdü ve yaklaşık 11 milyar dolar harcandı.

Boru hattı, Rus devletinin sahip olduğu gaz şirketi Gazprom'a ait.

Ukrayna ve Polonya topraklarından geçmediği için karşı

Kuzey Akım 2, Avrupa enerjisini Rusya'ya daha bağımlı hale getireceği için eleştiriliyor. Ukrayna ve Polonya ise kendi topraklarından geçmediği için karşı çıkıyor.

Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 hatları dışında Rus gazını Avrupa'ya gönderen mevcut boru hatları Ukrayna üzerinden geçiyor.

Bu iki hat ise Ukrayna'nın gaz transit ücretlerinden 1,8 milyar euro kaybetme ihtimalini doğuruyor.

Polonya ise gaz hattının kendi topraklarından değil, doğrudan deniz altından Almanya'ya ulaşmasını eleştiriyor.

Sonuç olarak bu hat, Ukrayna'ya transit ücreti ödemeden Avrupa'ya doğrudan gaz gönderebilmeyi sağladığı için Rusya'ya büyük bir avantaj sağlayacak ve iptal edilme ihtimali önemli bir koz.

Ancak Kuzey Akım 2'nin kapatılmasının Avrupa'ya da büyük bir maliyeti olur.

Artan enerji fiyatları ve Rusya'nın normalden daha az gaz göndermesi nedeniyle zor durumda kalan Avrupa ülkeleri için hattın kapatılması büyük bir zorluk yaratacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Joe Biden
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