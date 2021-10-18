Kuzey Akım 2 Gaz Sevkiyatı İçin Hazır

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı işletilmeye hazır hale geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada boru hattına teknik gaz olarak isimlendirilen gaz pompalandı ve şu andan itibaren Rusya’dan sevkiyata başlanabilir.

Rusya’nın devlete bağlı doğalgaz şirketi Gazprom ve Avrupalı ortakları tarafından inşa edilen Kuzey Akım 2 hattı, gaz sevkiyatına başlanması için Almanya’nın gerekli sertifikaları vermesini bekliyor. Yetkililer son onay sürecinin birkaç ay sürebileceğini ifade ediyorlar.

Yetkililer, boru hattında gaz akışının sağlanabilmesi için gerekli 103 barlık basınca erişilebilmesi için hatta 177 milyon metrekip teknik gaz doldurulduğunu açıkladı.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına ABD uzun süre karşı çıktı. Washington yönetimi bu hattın Avrupa’nın doğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlılığını arttıracağı gerekçesiyle sıcak bakmıyor.

Söz konusu boru hattının işlemeye başlamasıyla birlikte Rusya’nın Baltık Denizi’nden doğalgaz satış kapasitesini iki katına çıkaracak.

