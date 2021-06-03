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‘‘Kuzey Akım 2 Projesi Tamamlanmak Üzere’’

03.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak boru hattının tamamlanmayı bekleyen yalnızca 100 kilometrelik kısmının kaldığını bildirdi

‘‘Kuzey Akım 2 Projesi Tamamlanmak Üzere’’

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Tass haber ajansına konuşan Novak boru hattının tamamlanmayı bekleyen yalnızca 100 kilometrelik kısmının kaldığını bildirdi.

Boru hattının Rusya’nın doğalgazını Ukrayna’yı baypas ederek Batı Avrupa’ya taşıması bekleniyor. Novak, gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatının bu yılın sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

ABD geçen ay boru hattının Almanya ayağını inşa eden şirketi yaptırımlardan muaf tutmuştu. Bu adıma ABD Kongresi’nde projeyi eleştirenlerce karşı çıkılsa da Kremlin kararı memnunlukla karşılamıştı.

Çevre koruma grubu Deutsche Umwelthilfe ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada Almanya Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına dayanarak, Kuzey Akım 2'nin inşaat ve işletme izninin iklim koruma gerekçesiyle iptal edilmesi için başvurduğunu bildirdi.

Mahkeme, deniz seviyesinin yükselmesinden endişe eden Kuzey Denizi adalarında yaşayanlar dahil olmak üzere davacıların 2019 iklim yasasına itiraz etmesinin ardından bu ayın başlarında Almanya'yı iklim yasasını sıkılaştırmaya zorlamıştı.

Gazprom’un batılı ortaklarıyla birlikte yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesi Rus doğalgazını Almanya’ya taşımayı hedefliyor. Ancak proje Moskova’nın bölgesel etkisini arttıracağı gerekçesiyle ABD tarafından uzun zamandır eleştiriliyor.

Boru hattının Ukrayna’yı baypas etmesi Kiev’i Moskova ile tartışmalı olduğu bir dönemde transit gelirinden de mahrum bırakıyor. Kremlin ise Ukrayna’yı doğalgaz transit noktalarından biri olarak kullanmaya devam edeceğini söylüyor.

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