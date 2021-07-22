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Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı

22.07.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin pürüzleri üzerinde anlaşmaya vardı. İki liderin, Moskova'nın "enerjiyi silah olarak kullanmasını" engellemek noktasında hemfikir oldukları belirtildi.

Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin pürüzleri üzerinde anlaşmaya vardı.

İki liderin, Moskova'nın "enerjiyi silah olarak kullanmasını" engellemek noktasında hemfikir oldukları belirtildi.

Polonya ve Ukrayna, varılan anlaşmayı kınadıklarını duyurdu.

Proje, ABD ve Almanya arasında uzun süredir tartışılıyordu.

ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu.

Biden yönetimi, projenin yüklenici firması ve firmanın CEO'sunun yaptırım kapsamına alınabilecek faaliyetlerde bulunduğu sonucuna ulaşmış, ancak Almanya ile önceki başkan Donald Trump döneminde yıpranan ilişkileri yeniden güçlendirmek amacıyla, yaptırımları henüz devreye sokmamıştı.

Tartışmalı boru hattı projesi nedeniyle Biden ve Merkel geçen hafta ABD'de bir araya geldi.

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor.

Kuzey Akım 2 boru hattı

Anlaşma neleri içeriyor?

Yüzde 98'i tamamlanan boru hattı, Rusya'nın arktik bölgesinden Almanya'ya direkt olarak doğalgaz taşıyacak.

11 milyar dolara mal olan proje, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için önemli bir kayıp demek.

Ukrayna'yı aşarak ilerleyen boru hattı nedeniyle bu ülkenin, yıllık 2 milyar dolar geçiş ücreti kaybı yaşama tehlikesi bulunuyor.

Biden yönetimi, bu boru hattını Avrupa enerji tedariğine bir tehdit olarak görüyordu. Ancak uzmanlar, Donald Trump döneminde bozulan Almanya ile ilişkiler göz önüne alınarak, yaptırım kartının devre dışı bırakıldığını değerlendiriyor.

Buna karşılık olarak ise Almanya, Rusya'nın Kuzey Akım 2'yi Ukrayna'ya karşı kullanması halinde yaptırım uygulama sözü verdi.

Aynı zamanda anlaşma ile, Almanya ve ABD, Ukrayna'daki yeşil enerji projelerine aktarılmak üzere bir milyar dolarlık bir fon oluşturacak.

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