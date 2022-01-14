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Kuzey Akım 2’ye Yaptırım Tasarısı Senato’da Takıldı

14.01.2022 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırımları içeren tasarısı ABD Senatosu’nda kabul görmedi. Tasarının 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi arasında bölünmüş Senato’dan geçmesi için 60 oya ulaşması gerekiyordu

Kuzey Akım 2’ye Yaptırım Tasarısı Senato’da Takıldı

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırımları içeren tasarısı ABD Senatosu’nda kabul görmedi. Tasarının 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi arasında bölünmüş Senato’dan geçmesi için 60 oya ulaşması gerekiyordu.

Demokrat Senatör Robert Menendez, 12 Ocak’ta yani oylamadan bir gün önce alternatif bir tasarı sunmuş, hazırladığı tasarı aralarında Başkan Joe Biden da olmak üzere birçok Demokrat’ın desteğini almıştı. Tasarı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemlerde bulunması durumunda, boru hattına, üst düzey Rus hükümet yetkilileri, askeri yetkililer ve Rus bankalarına geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Kuzey Akım 2 yaptırım tasarısına verdiği desteği geri çeken Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de, Cruz’ın tasarısına Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı konusunda Washington ve Avrupa arasındaki dayanışmayı bozma riski taşıdığını söyleyerek karşı çıktı.

Shaheen, oylamadan önce yaptığı konuşmada Cruz'un yasa tasarısının ABD ile Avrupa'daki müttefikleri ile, özellikle de Almanya ile arasında bir ayrılık oluşturacağını söyledi.

ABD'nin yanısıra bazı Avrupa ülkeleri, Ukrayna’yı geçiş ücretlerinden mahrum bırakacak ve Rusya’nın doğalgaz fiyatlarının hızla yükseldiği Avrupa üzerindeki baskısını arttıracak boru hattına karşı çıkıyor.

Cruz oylamadan önce yaptığı açıklamada, tasarının geçmemesinin Ukrayna’yı haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya bırakacağını söylemişti.

Senatör Menendez’in tasarısının Senato’da oylanacağı tarih henüz belli değil. Tasarı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda boru hattına, Rus yetkililere ve kurumlara yaptırımları öngörüyor. Cruz’un tasarısı ise projeyi inşa eden Kuzey Akım 2 AG şirketine tasarının kabul edilmesinden sonra 15 gün içinde yaptırım uygulanmasını planlıyordu.

11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 boru hattı projesini Rus devlet enerji kurumu Gazprom yönetiyor. Boru hattının Baltık Denizi içinden geçerek Avrupa’ya Almanya üzerinden doğalgaz taşıması planlanıyor. Geçen yıl tamamlanan boru hattı Almanya ve Avrupa Birliği’nden onay bekliyor. Onayın bu yıl ortasına kadar çıkması beklenmiyor.

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