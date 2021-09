Kuzey Amerika'da korkunç olay! Çocuklarını nehir kenarına terk ettiler

ABD Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise Honduraslı kardeşler yazması dikkat çekti.

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

The attention to detail our agents demonstrate while preforming their duties can be the difference between life and death. It is heartbreaking and frustrating to know that there are children being abandoned without remorse or concern for their lives and wellbeing. – Chief Garcia https://t.co/k8FXzoX9OQ pic.twitter.com/0lTc8hlUHk