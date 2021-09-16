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Kuzey Amerika'da korkunç olay! Çocuklarını nehir kenarına terk ettiler

16.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Amerika'daki Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, terk edilmiş iki çocukla karşılaştı. Çocukların yanına iliştirilen notta Honduraslı kardeşler yazması dikkat çekerken, polis merkezinden yapılan açıklamada ''Terk edilen çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

Kuzey Amerika'da korkunç olay! Çocuklarını nehir kenarına terk ettiler

ABD Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

HONDURASLI KARDEŞLER

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise Honduraslı kardeşler yazması dikkat çekti.

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

Söz konusu olay ABD-Meksika sınırında devam eden bir göç krizinin ortasında gerçekleşti.


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