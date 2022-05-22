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Kuzey Amerika kasırgaya teslim! Milyonlarca kişi etkilendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

22.05.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Amerika ülkesi ABD ile Kanada'yı kasırga ve fırtına vurdu. ABD'nin Michigan eyaletinde etkili olan kasırgada 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Öte yandan Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde ise fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Amerika kasırgaya teslim! Milyonlarca kişi etkilendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Michigan eyaletinde beklenmeyen kasırga, 2 kişinin ölümüne 40'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada ise 8 kişi yaşamını yitirdi.

Michigan'ın, daha önce hiç tespit edilmediği için uyarıcı siren sisteminin bulunmadığı Gaylord kasabasında çıkan kasırga evlerin çatısını uçurup, iş yerlerin büyük hasar verdi.

2 ÖLÜ, 40'TAN FAZLA YARALI

4 bin 200 kişinin yaşadığı kasabada, saatte 225 kilometre hızla esen kasırgada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

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Görgü tanıkları, kasaba üzerinden 3 dakika içinde geçmesine rağmen gökyüzünde dev bir huni oluşturan kasırganın en büyük tırları bile devirdiğini, evleri bir enkaz yığınına dönüştürdüğünü belirtti.

Uzmanlar, bölgede benzer bir fırtınanın en son 1998 yılında görüldüğüne, daha çok kar fırtınasına alışık bölge halkının hortum kasırgalarına karşı savunmasız kaldığına dikkat çekti.

COLORADO'DA KAR FIRTINASI 210 BİN KİŞİYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

ABD'nin orta-batı bölgesinde yer alan Colorado eyaletinde ise yazın yaklaştığı bir dönemde sürpriz kar fırtınası nedeniyle 210 bin kişinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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Ülkede en yüksek rakıma sahip bölgelerden biri olan eyaletin Denver şehir bölgesinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle ağaç dalları kırılarak elektrik hatlarını devirdi.

Yerel televizyon kanalları, ilkbaharın son günlerinde bazı bölgelere 51 santimetre kar yağdığına, bunun alışılmışın çok dışında olduğuna değindi.

KANADA FIRTINAYA TESLİM OLDU

Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti.

Ontario Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde ve başkent Ottawa bölgesinde etkili olan fırtınada 7 kişinin devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü duyuruldu.

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Quebec Eyalet Polisi de 1 kadının, Masson-Angers yakınlarındaki Ottawa Nehri'nde alabora olan bir teknede hayatını yitirdiğini açıkladı.

YÜZ BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI, DEVRİLEN AĞAÇLAR YOLLARI KAPADI

Fırtınanın devirdiği ağaçlar, kaldırım ve yolları kapatırken, zarar gören elektrik iletim hatları nedeniyle her iki eyalette yüz binlerce ev elektriksiz kaldı.

Sadece başkent Ottawa’da 200 elektrik direğinin fırtınada devrildiği belirtilirken, kentte yaklaşık 178 bin eve elektrik verilemiyor.

Quebec Elektrik İdaresi Hydro Quebec'in internet sitesinden yapılan duyuruda ise, eyalette yaklaşık 370 bin müşterinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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Devrilen ağaçlar ve elektrik hatları nedeniyle birçok yol da trafiğe kapalı durumda. Halka yapılan çağrıda, belediye çalışanlarının trafik akışını yeniden sağlamalarına yardımcı olmak için evlerinde kalmaları isteniyor.

Ontario Elektrik İdaresi Hydro One’dan yapılan açıklamada da, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 270 bin eve elektrik verilemediği duyuruldu.

Hydro One’ın açıklamasında, "güç restorasyonuna yardımcı olmak için ek kaynaklar devreye alındı ancak önemli hasar nedeniyle her şeyin eski haline getirilmesi birkaç gün sürecek" denildi. (AA)

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