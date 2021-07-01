HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Amerika’da Aşırı Sıcaklar Yüzlerce Can Aldı

Kuzey Amerika’da Aşırı Sıcaklar Yüzlerce Can Aldı

01.07.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir haftada Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla bağlantılı nedenlerden ötürü yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kanada'da can kaybı en az 586 olarak açıklanırken, ABD'de de en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor

Kuzey Amerika’da Aşırı Sıcaklar Yüzlerce Can Aldı

Son bir haftada Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kanada’da hava sıcaklığının yaklaşık 48 santigrat dereceye kadar yükseldiği British Columbia eyaletinde çok sayıda kişi, aşırı sıcaklarla bağlantılı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kanada yetkilileri beş gün içinde en az 586 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölenlerin çoğunun evde yalnız yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu kaydedildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşırı sıcak hava dalgasından yaşamını yitirenlerin ailelerine duyduğu derin üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

ABD’de sıcak hava dalgası en az yüz can aldı

Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ABD’de de can aldı. Ülkenin birçok eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgası yüzünden şimdiye kadar en yüz kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

En fazla can kaybı yaşanan eyaletin Oregon olduğu belirtildi. Oregon eyaletinde, 45’i Multnomah County bölgesinde olmak üzere en az 63 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD’nin Pasifik Okyanusu kıyılarında bulunan eyaletler, California, Washington ve Oregon’un bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 46 santigrat dereceye kadar yükseldiği, en fazla can kayıplarının bu eyaletlerde olduğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi

Aşırı sıcaklar yüzünden ABD’de milyonlarca kişinin aşırı yüklenmeden oluşan arızlar nedeniyle elektriksiz kaldığı bildirildi. ABD’yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava yüzünden birçok eyalete orman yangınlarının çıktığı kaydedildi. ABD’nin birçok eyaletinde aşırı sıcaklar ve olası kuraklık nedeniyle barajlarda sıkıntı yaşanabileceği, birçok barajda su seviyesinde aşırı düşmenin meydana geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle mağdur durumda olan eyaletlere sağladıkları federal yardımı arttıracaklarını açıkladı.

Kanada’da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sözcüsü Clare Nullis, aşırı sıcak hava dalgasının Kanada’nın batı bölgeleriyle, ABD’nin kuzeybatı eyaletlerinde etkili olduğunu belirterek, bu durumun önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcaklardan en fazla 65 yaşın üstündeki kişilerin olumsuz olarak etkilendiğini kaydetti. Birçok meteoroloji uzmanı da yaşanan aşırı sıcakların temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu vurguladı.

Kanada’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığına ulaşıldığını kaydeden sözcü Nullis, “Kanada'nın tüm zamanların sıcaklık rekoru, geçtiğimiz Pazar günü 46,6 santigrat dereceyle ülkenin British Columbia eyaletinin Lytton kentinde kırıldı. Bir gün sonra da British Columbia eyaletindeki Rocky Dağları'nda yer alan Glacier Ulusal Parkı'nda bu kez 47,9 santigrat dereceyle yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Ortadoğu veya Kuzey Afrika’da yaşanan bu tip aşırı sıcaklara alışık olmayan Kuzey Amerikalılar için bu aşırı hava sıcaklıkları ciddi bir yaşam tehdidi oluşturdu. Evlerinde havalandırmaları olmayan birçok kişi savunmasız bir şekilde aşırı sıcaklara yakalandı. Aşırı sıcaklara düşük basıncın etkisiyle bir ısı kubbesi oluşmasına neden olan atmosferik bir engellemeden kaynaklandı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi! 'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Ayağı kayınca içine düştü! Sonrası korkunçAyağı kayınca içine düştü! Sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.