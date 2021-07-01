Kuzey Amerika’da Aşırı Sıcaklar Yüzlerce Can Aldı

Son bir haftada Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kanada’da hava sıcaklığının yaklaşık 48 santigrat dereceye kadar yükseldiği British Columbia eyaletinde çok sayıda kişi, aşırı sıcaklarla bağlantılı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kanada yetkilileri beş gün içinde en az 586 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölenlerin çoğunun evde yalnız yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu kaydedildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşırı sıcak hava dalgasından yaşamını yitirenlerin ailelerine duyduğu derin üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

ABD’de sıcak hava dalgası en az yüz can aldı

Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ABD’de de can aldı. Ülkenin birçok eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgası yüzünden şimdiye kadar en yüz kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

En fazla can kaybı yaşanan eyaletin Oregon olduğu belirtildi. Oregon eyaletinde, 45’i Multnomah County bölgesinde olmak üzere en az 63 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD’nin Pasifik Okyanusu kıyılarında bulunan eyaletler, California, Washington ve Oregon’un bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 46 santigrat dereceye kadar yükseldiği, en fazla can kayıplarının bu eyaletlerde olduğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi

Aşırı sıcaklar yüzünden ABD’de milyonlarca kişinin aşırı yüklenmeden oluşan arızlar nedeniyle elektriksiz kaldığı bildirildi. ABD’yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava yüzünden birçok eyalete orman yangınlarının çıktığı kaydedildi. ABD’nin birçok eyaletinde aşırı sıcaklar ve olası kuraklık nedeniyle barajlarda sıkıntı yaşanabileceği, birçok barajda su seviyesinde aşırı düşmenin meydana geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle mağdur durumda olan eyaletlere sağladıkları federal yardımı arttıracaklarını açıkladı.

Kanada’da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sözcüsü Clare Nullis, aşırı sıcak hava dalgasının Kanada’nın batı bölgeleriyle, ABD’nin kuzeybatı eyaletlerinde etkili olduğunu belirterek, bu durumun önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcaklardan en fazla 65 yaşın üstündeki kişilerin olumsuz olarak etkilendiğini kaydetti. Birçok meteoroloji uzmanı da yaşanan aşırı sıcakların temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu vurguladı.

Kanada’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığına ulaşıldığını kaydeden sözcü Nullis, “Kanada'nın tüm zamanların sıcaklık rekoru, geçtiğimiz Pazar günü 46,6 santigrat dereceyle ülkenin British Columbia eyaletinin Lytton kentinde kırıldı. Bir gün sonra da British Columbia eyaletindeki Rocky Dağları'nda yer alan Glacier Ulusal Parkı'nda bu kez 47,9 santigrat dereceyle yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Ortadoğu veya Kuzey Afrika’da yaşanan bu tip aşırı sıcaklara alışık olmayan Kuzey Amerikalılar için bu aşırı hava sıcaklıkları ciddi bir yaşam tehdidi oluşturdu. Evlerinde havalandırmaları olmayan birçok kişi savunmasız bir şekilde aşırı sıcaklara yakalandı. Aşırı sıcaklara düşük basıncın etkisiyle bir ısı kubbesi oluşmasına neden olan atmosferik bir engellemeden kaynaklandı” dedi.

