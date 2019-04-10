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Kuzey bebek yaşama tutunmak için kalp bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

  İzmir'de yaşayan Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık oğulları Kuzey, dünyada 300 bin doğumda bir görülen, nadir kalp hastalığı Alcapa sendromuyla mücadele ediyor.

İzmir'de yaşayan Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık oğulları Kuzey, dünyada 300 bin doğumda bir görülen, nadir kalp hastalığı Alcapa sendromuyla mücadele ediyor. Makineye bağlı olan Kuzey, yaşama tutunmak için kalp nakli olmayı bekliyor.
Bankacı çift Dilşen Çil (36) ve Ramazan Çil (38), 1 Şubat 2018 tarihinde dünyaya gelen oğulları Kuzey'i, yaklaşık üç hafta önce, soğuk algınlığı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan tetkiklerde, her sağlıklı bebek gibi doğan Kuzey'de, nadir görülen bir kalp hastalığı olan Alcapa sendromu olduğu belirlendi. Minik Kuzey'in yaşaması için kalp nakline ihtiyacınun bulunduğu anlaşıldı.
Kuzey'in normal gelişim gösteren bir çocuk olduğunu anlatan baba Ramazan Çil, 20 Mart'ta soğuk algınlığının başladığını söyledi. Hastalığın uzun sürmesi ve ateşinin çıkması üzerine akciğer filmi çekildiğini dile getiren Çil, "Akciğer filminde kalbinin büyük olduğu ve yüzde 20 performansla çalıştığı fark edildi. Alcapa sendromu denilen ve nadir görülen bir hastalıkla tanıştık. Kalbe bağlı olması gereken 4 damardan birisi akciğere bağlıymış. Kalp temiz kanla besleneceğine kirli kanla besleniyor. Bu da kalp yetmezliğine sebep oluyor. 27 Mart'ta bir operasyon yapıldı ve damar doğru yere yerleştirildi. Bizim umudumuz kalbin kendi kendine çalışmasıydı. Ama bir makineye bağlanmak zorunda kaldı. Kalp kası çalışmadığı için o performansı sağlayan bir makineye bağlı yaşıyor" dedi.
"BİZ KALBİMİZİ ARIYORUZ"
Kuzey'in cihaz sayesinde hayatta kaldığını belirten anne Dilşen Çil ise, kalbin bunu ne kadar süre kaldırabileceğini bilmediklerini ifade etti. Kuzey'in nakil listesine alındığını ve uygun organ beklediklerini anlatan Çil, "Kuzey bizim ilk ve tek çocuğumuz. Çok sağlıklı bir bebekti. Ailede kalp hastalığı yok. Ama şu an ona bir kalp arıyoruz" diye konuştu. Kuzey'in 10 kilo ve 80 santim olduğunu belirten Çil, bir yetişkine ait kalbin uyumlu olmadığını dile getirerek şunları söyledi:
"Kuzey acilden kalp nakli sırasına girdi. Küçük bir yürek, henüz 14 aylık. Çok zamanı yok direnmek için. Bizim sadece bizim kadar yürekli bir aileye ihtiyacımız var organ bağışı için. Biz kalbimizi arıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kuzey her an ölebilir. Makineye bağlı olduğu için kan dışarı çıkıyor, geri geliyor. Pıhtılaşma, beyin kanaması ve daha büyük riskler var. Güzel bir hayat var, onun yaşamasını istiyoruz. Bir bebek başka bir bebeğin şansı olabilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz."

Görüntü Dökümü
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-Kuzey'in hastanedeki odadan görüntüsü,
-Anne ve babasının detay görüntüsü,
-Anne Dilşen Çil ile röp,
-Baba Ramazan Çil ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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