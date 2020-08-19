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Kuzey Buz Denizi 2035’te yok olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Yeni bir çalışma, küresel ısınma sonucunda bölgede meydana gelen belirgin değişimler nedeniyle Kuzey Buz Denizi’nin 2035’te tamamen yok olabileceğini ortaya koydu.

Kuzey Buz Denizi 2035’te yok olabilir

Uluslararası araştırmacı ekibi, Birleşik Krallık Met Ofisi Hadley Merkezi iklim modelini kullanarak Kuzey Buz Denizi’ndeki durumu, 130 bin ila 160 bin yıl önceki son buzularası dönemle karşılaştırdılar.

Gelecekte neler olabileceğine dair tahminler oluşturmak için kullanılan sonuçlara göre, ekip 15 yıl içinde Kuzey Kutbu’nda deniz buzullarının yok olabileceği sonucuna vardı.

Bilim insanları, bahar mevsimindeki güçlü güneş ışığı eriyen su birikintileri yaratarak güneşten gelen sesin emilmesine ve artan sıcaklıklara katkıda bulunduğunu söyledi.

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Araştırmanın baş yazarı Dr. Maria Vittoria Guarino, “Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık artışları, bilim insanlarını on yıllardır şaşırtıyor. Bu gizemi çözmek teknik ve bilimsel olarak zorlayıcıydı. Son buzularası dönemde Kuzey Kutbu’nun deniz buzullarından nasıl arındığını ilk kez görmeye başladık. ” dedi.
Guarino “İklim modellemede kaydedilen ilerlemeler, Dünya’nın geçmiş iklimine dair daha doğru bir simülasyon oluşturabileceğimiz anlamına geliyor. Bu da geleceğe yönelik daha güvenli tahminlerde bulunmamızı sağlıyor” diyerek sözlerine devam etti.

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Natura Climate Change adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada, ekip elde ettikleri bulguların deniz buzunda gelecekte yaşanacak değişikliklere yönelik tahminleri iyileştirmek açısından önemli olduğunu söylüyor.

Paleoiklim grup başkanı ve araştırma baş yazarlarından Dr. Louise Sime “Gezegenimiz ısındıkça Kuzey Kutbu’nda önemli değişiklikler meydana geldiğini biliyoruz. Dünya’nın son ısınma periyodunda neler olduğunu anlayarak, gelecekte olabileceklere dair daha güçlü pozisyon alabileceğiz. 2035 yılına kadar deniz buzullarının kaybolma ihtimaliyle, insanlık olarak zihnimizi en kısa sürede düşük karbonlu bir dünya elde etmeye odaklamalıyız” dedi.

Reading Üniversitesi’nden Dr. David Schroeder ise “Bulgular, Kuzey Kutbu’ndaki eriyik su birikintileri gibi süreçlerinin neden ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

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