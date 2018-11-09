Kuzey California Alevlere Teslim Oldu

California’nın kuzeyinde hızla yayılan yangın nedeniyle 10 binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk ediyor. Şu ana kadar çocukları ve evcil hayvanlarıyla yollara düşen bölge halkının geride bıraktığı yüzlerce ev, yangın nedeniyle kül olmuş durumda.
İtfaiye Şefi Scott McLean yaptığı açıklamada, “Paradise'ın büyük bölümü yanıp kül oldu. Rüzgarla birlikte geldi ve alevler herşeyi yuttu” dedi.
San Francisco’nun 290 kilometre kuzeydoğusunda yaşanan yangından etkilenen kasabada, şu ana kadar 2 bin civarında bina yandı. Bölgede yaklaşık 27 bin kişi yaşıyor. Yetkililer yangının etkili olduğu bölgelere henüz girilemediğinden can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi veremiyorlar.
Butte County İtfaiye Şefi Darren Read düzenlediği basın toplantısında şu ana kadar bölge halkından yaralanan kişilerin olduğunun tespit edildiğini, yangınla mücadele sırasında iki itfaiye erinin de yaralandığını söyledi.
‘İnsanlar kaçmaya başladılar’
Bölge halkından Gina Oviedo, yangının patlamalara neden olduğunu ve yıkıcı etkisini anlatırken, “Herşey bir anda patlamaya başladı. İnsanlar evlerinden koşarak çıkıp, araçlarına binip kaçmaya başladılar” dedi.
Bölgeden ajansların geçtiği fotoğraf ve görüntülerde onlarca binanın yanıp kül olduğu görülüyor. Yanan yerler arasında bir benzin istasyonu da var.
California Vali Vekili Gavin Newsom yangınla mücadele eden Kuzey California’da acil durum ilan etti.
Yetkililer çevre şehirlerden de itfaiye ekiplerinin yangını söndürebilmek için bölgeye geldiklerini söyledi. İtfaiye yetkilileri ellerinde var olan tüm imkanları seferber etmiş durumda olduklarını söylüyorlar.
Bölge şerifi ayrıca halkın şehirden kaçarken kendi araçlarını alma ısrarında bulunmamaları kurtarma ekiplerinin kendilerini yönlendirdikleri araçları kullanmaları uyarısında bulundu. Bölgede halen yangının ulaşmadığı noktalardaki kişilere dahi, alevlerin hızla yayılıyor olmasından dolayı evlerini terk etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Alevler saatler içerisinde yayıldı
Gün ortasında rapor edilen yangın saatler içerisinde hızla büyüdü ve 69 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı.
Kül ve dumanlar bölgeyi etkisi haline aldı ve kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.
İtfaiye yetkilileri alevlerin rüzgar, kuru hava ve aylardır yağmur almayan bölgedeki kuru bitki örtüsü nedeniyle süratle yayıldığını söylüyorlar.
Paradise kasabası hastanesinde bulunan 60 hastanın da yangının hastaneye ait bazı binalara kadar ulaşması üzerine farklı yerlere aktarıldıkları belirtildi. Hastaların bazıları, bölgeden çıkan halkın yarattığı araç trafiği nedeniyle diğer hastanelere helikopterlerle aktarıldı. 4 hastane çalışanının da yangının ulaştığı binalardan itfaiye tarafından kurtarıldığı açıklandı.
Meteoroloji Dairesi Cuma akşam saatlerine kadar, bölgede rüzgar ve düşük nemli hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.
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