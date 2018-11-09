Kuzey California Alevlere Teslim Oldu

California’nın kuzeyinde hızla yayılan yangın nedeniyle 10 binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk ediyor. Şu ana kadar çocukları ve evcil hayvanlarıyla yollara düşen bölge halkının geride bıraktığı yüzlerce ev, yangın nedeniyle kül olmuş durumda.

İtfaiye Şefi Scott McLean yaptığı açıklamada, “Paradise'ın büyük bölümü yanıp kül oldu. Rüzgarla birlikte geldi ve alevler herşeyi yuttu” dedi.

San Francisco’nun 290 kilometre kuzeydoğusunda yaşanan yangından etkilenen kasabada, şu ana kadar 2 bin civarında bina yandı. Bölgede yaklaşık 27 bin kişi yaşıyor. Yetkililer yangının etkili olduğu bölgelere henüz girilemediğinden can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi veremiyorlar.

Butte County İtfaiye Şefi Darren Read düzenlediği basın toplantısında şu ana kadar bölge halkından yaralanan kişilerin olduğunun tespit edildiğini, yangınla mücadele sırasında iki itfaiye erinin de yaralandığını söyledi.

‘İnsanlar kaçmaya başladılar’

Bölge halkından Gina Oviedo, yangının patlamalara neden olduğunu ve yıkıcı etkisini anlatırken, “Herşey bir anda patlamaya başladı. İnsanlar evlerinden koşarak çıkıp, araçlarına binip kaçmaya başladılar” dedi.