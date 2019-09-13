Kuzey Çevre Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

İstanbul (İHA) Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde plakası alınamayan bir tır iddiaya göre otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu bir kişiye çarptı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazaya hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaş, savcının incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapacak olan ve plakası alınamayan bir tır yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu S.L. (29) isimli kişiye çarparak olay yerinden kaçtı. Tırın altında metrelerce sürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazıyı gören köprü görevlileri jandarma ve otoyol polis ekiplerine haber verdi.

Savcı incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Olay yerine gelen otoyol polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. Savcının incelemesi ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

