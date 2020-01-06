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  4. Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7)

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:44 | Son Güncelleme

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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