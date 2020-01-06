Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7)

G\u00d6K\u00c7EADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TAT\u0130L ED\u0130LD\u0130\n\u00c7anakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yar\u0131n Bozcaada ve G\u00f6k\u00e7eada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren anlar! Vah\u015feti \u00e7ocuklar\u0131na izlettiler\u00d6\u011frenci tepkileri \u00fcniversiteye geri ad\u0131m att\u0131rd\u0131Kap\u0131kule-\u0130stanbul kara yolunda t\u0131r kazas\u0131 nedeniyle 3 saat ula\u015f\u0131m sa\u011flanamad\u0131
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