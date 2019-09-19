Kuzey Ege'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilli Adası'na giderken Yunan karasularında yakalanan 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinden şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu grup, Yunan karasularına girmelerinin ardından bu ülkenin sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Ege Denizi'nin kuzeyinde görevli Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edilen bu kişiler, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yer alan İskele Jandarma Karakoluna getirildi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmene yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

