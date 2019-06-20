Kuzey Ege'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Ada açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla ilerleyen grubu tespit etti.
Midilli'ye doğru seyreden bottaki 42 Afganistan, 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, daha sonra bu kişileri kıyıya çıkardı.
Cunda (Alibey) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 9'u kadın, 19'u çocuk 46 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
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