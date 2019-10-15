HABER

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kuzey Ege’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı devriye faaliyetleri sırasında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmek isteyen iki grup halinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi.

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı devriye faaliyetleri sırasında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmek isteyen iki grup halinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 erkek, 8 kadın, 10 çocuk Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 erkek, 10 kadın, 31 çocuk Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda karaya çıkartılarak haklarında yasal işlemler başlatıldı.

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında / YenidenHakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında / Yeniden
Ankara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandıAnkara Emniyeti önünde yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.