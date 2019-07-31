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Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

KUZEY Ege'de beklentinin altında yaz sezonu geçiren turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını istiyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - KUZEY Ege'de beklentinin altında yaz sezonu geçiren turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını istiyor. Temmuz sonuna kadar planlanan doluluk oranını yakalayamadıklarını belirten turizmci Yahya Yavuz, "Bayram rezervasyonları, işletmeler için doping etkisi yaratıyor. Konaklamada yaklaşık yüzde 50 doluluk oranıyla geçen yaz sezonu için tatilin 9 güne çıkarılması, zararımızı bir nebze olsa azaltabilir" dedi. Ayvalık Sarımsaklı plajlarından başlayıp, Küçükkuyu sahillerine uzanan 145 kilometrelik sahil bandında, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege'de turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını bekliyor. Yaz sezonu ve temmuz ayı sonuna kadar turizm bölgelerinde beklenen doluluğun olmayacağını düşünen işletmeciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rahatlayacaklarını belirtiyor. Otel fiyatlarının pahalı olması nedeniyle de yerli- yabancı turistler, apartlara ve çadır kamplara yöneliyor. Kuzey Ege'de bölgelere göre 40 TL'den başlayan çadır fiyatları, 100 TL'ye kadar yükseliyor. '9 GÜN OLMASI TURİZM İŞLETMELERİNE NEFES ALDIRACAK' Sezon öncesi yaptıkları hazırlık masraflarını henüz çıkaramadıklarını söyleyen turizm işletmecisi Yahya Yavuz, "Seçimlerin tekrarlanmasıyla birlikte genel olarak İstanbul'dan gelen yerli turistleri ağırladığımız tesislerimizde beklenen konaklama oranlarını yakalayamadık. Şu an işletmelerimiz gelir olarak artıya geçmiş değil. Kurban Bayramı rezervasyonları günler öncesinden yüzde 100'e yaklaştı. Tatile çıkacak vatandaşlarda da 9 günlük tatil beklentisi var. Bu yüzden rezervasyonlarını yaptırmayanlar da var. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizm işletmelerine nefes aldıracaktır" diye konuştu. 'DOLULUK ORANI ŞU AN YÜZDE 70' Dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında apart ev üzerine işletmecilik yapan Ferda Salcı ise 2019 yaz sezonunun önceki dönemle kıyasla daha düşük doluluk oranlarıyla sürdüğünü belirterek, "Tesisimiz sahil kenarında ve asırlık çam ağaçlarıyla çevrili alanda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda doluluk oranları, geçmiş dönemlere göre daha düşük seviyede. Şu an 4 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı için rezervasyonlarda yüzde 70 doluluk oranını yakaladık. Bayram tatilinin 9 güne çıkması turizm işletmecileri için önemli karar olacak" dedi.

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