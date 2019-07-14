Kuzey Ege'de çadır kamplarına yoğun ilgi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yaz sezonu yoğun geçiyor. Otellerin tam kapasiteyle çalıştığı Kuzey Ege'de, alternatif ve ekonomik tatil arayanlar çadır kampları tercih ediyor. Kamplarda yüzde 100 doluluk yaşanırken, ancak çadırını kendisi getirenler yer bulabiliyor.

145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi olan Kuzey Ege'de sezon geç başlasa da, yoğunluk giderek artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan turizm merkezlerinde, otel, motel ve pansiyonlar turistler tarafından tercih edilirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde doksanı buldu.

Öte yandan, büyükşehirlerden gelenlerin başlıca tercihi ise doğa ile iç içe yaşam oluyor. Başta Asos olmak üzere kırsal kesimlerde bulunan çadır kampları yoğun ilgi görüyor. İşletmelerin sunduğu günlüğü 100 TL olan çadır kamplar da yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. İşletmelere çadırları kendisi getirenler ise günlüğü 60 TL ile 80 TL arasında bu alanlarda konaklayabiliyor.