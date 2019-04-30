HABER

Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli tatil merkezlerinden Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı.

Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli tatil merkezlerinden Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı. Balıkesir'in Edremit Körfezi’nde hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaştığı Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde birçok vatandaş soluğu deniz kenarında aldı. Sarımsaklı, Cunda, Ören, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk gibi iç turizmin önemli tatil merkezlerinde yaşayanlar baharın canlı tonlarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş denize girerken, bazı vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti.
Edremit ilçesinin Altınkum sahilinde denize giren Engin Kaya, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirterek, "Denize girerek eğleniyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Buraya arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Deniz sezonu başladı" dedi. Edremit ilçesinde yaşayan İbrahim Yetişkol ise, eşiyle güneşlenmeyi tercih ederek, "Havalar gayet güzel. Her gün sabah akşam yürüyüşümüzü yapıyoruz. Denize girip çıkıyoruz. Deniz mevsimi açıldı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldıKuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldıKuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldıKuzey Ege’de deniz sezonu erken açıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...
Robotların maçı nefes kestiRobotların maçı nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.