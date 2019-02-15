HABER

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 06:19 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde 4 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 14.00'de ek sefer yapılmasına karar verildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdüKan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de hareketli dakikalar!İzmir'de hareketli dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Çukur dizisine flaş transfer!

Çukur dizisine flaş transfer!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.