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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 06:50 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 16.00'da ek sefer yapılmasına karar verildi.

Geyikli-Bozcaada hattında 08.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15 ve 14.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 17.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 18.00'de ek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fırtına

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