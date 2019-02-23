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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

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