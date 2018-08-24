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Kuzey Ege’de dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Kuzey Ege'ye gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu karayollarında yoğunluk oluşturuyor

BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı. Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 2- 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Birçok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araçla girişlere izin vermiyor.

Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dönüş Edremit Tatil

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