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Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kuzey Ege’te Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzen ve uçar birlikler düzensiz göç olayları ile ilgili denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak ada doğusunda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi.

Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok

Kuzey Ege’te Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzen ve uçar birlikler düzensiz göç olayları ile ilgili denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak ada doğusunda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 12 erkek, 9 kadın, 20 çocuk 41 mülteci yakalandı.

Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok

Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok

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