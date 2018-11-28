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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:19 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada 09.00, 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve 18.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, Gökçeada ve Kabatepe arasında saat 15.00'te, Kabatepe ile Gökçeada arasında da saat 17.00'de ek sefer yapılmasının planlandığını, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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