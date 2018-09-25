ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 13.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Öte yandan Bozcaada-Geyikli arasında saat 22.00'de yapılması planlanan sefer yapılamadı, 24.00'de yapılması planlanan sefer ise geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın dinmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
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