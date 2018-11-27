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Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da halen güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette esen rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artıracağı belirtildi.

Çanakkale'nin kuzey ve batısı ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ve perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde eseceği aktarılan açıklamada, yarın öğleden sonra kuvvetini artıracak olan rüzgarın Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8, zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.

Ege Denizi'ndeki fırtınanın cuma akşamına kadar etkili olacağı bildirildi.

Yetkililer, çatıların uçma, ağaç ve direklerin devrilme riskine ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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Ege Bölgesi Ege Denizi fırtına

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