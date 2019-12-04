Kuzey Ege’de Kazdağları’na yılın ilk karı yağdı

Kuzey Ege’de yılın ilk karı Kazdağları’na yağdı. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde Kazdağları’nın Hanlar ve Eybek bölgesinde sabah başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Ege’de sezonun ilk karı Kazdağları’na düştü. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Eybek ve Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 4 santimetreye kadar yükseldi. Kar yağışı ile birlikte özellikle Kazdağları’nın eşsiz güzelliklerini objektiflere yansıtmak isteyen fotoğrafçılar bölgeye ilgi gösterdi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar fasılalarla sürmesi beklenirken, Çanakkale Yenice - Balıkesir Edremit kara yolunun Kazdağları’dan geçen bölümünde ise buzlanmaya karış Karayolları ekipleri tuzlama yapıyor. Yetkililer bu yol kesiminde seyreden sürücülerin patinaj zinciri, çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını istedi.

