Kuzey Ege'de kuvvetli lodos

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oldu.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde, kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle özellikle kıyı kesimlerde bulunan bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Öğleden sonra etkisini artıran lodos nedeniyle Burhaniye'nin Ören, Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk ile Ayvalık'ın Cunda ve Sarımsaklı beldelerinde bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Akçay sahilinde bir giyim mağazası çalışanı Pervin Bölükbaşı, "Bugün hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarımızı açamadık. Camlarımızı kapılarımızı açamıyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var. Bugün hiç iş yapamayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

