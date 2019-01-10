HABER

Kuzey Ege'de kuvvetli lodos

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Lodos nedeniyle sahile yakın noktalardaki bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oldu.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde, kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle özellikle kıyı kesimlerde bulunan bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Öğleden sonra etkisini artıran lodos nedeniyle Burhaniye'nin Ören, Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk ile Ayvalık'ın Cunda ve Sarımsaklı beldelerinde bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Akçay sahilinde bir giyim mağazası çalışanı Pervin Bölükbaşı, "Bugün hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarımızı açamadık. Camlarımızı kapılarımızı açamıyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var. Bugün hiç iş yapamayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyorEhliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Ambulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday olduAmbulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit lodos

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Suikast davasında şoke eden ifade: Uzaya giden ilk Türk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.