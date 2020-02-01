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Kuzey Ege'de vatandaşlar kış mevsiminde bahar havası yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:09 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'de vatandaşlar kış mevsiminde bahar havası yaşadı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar sahil, park ve bahçelere akın etti.

Hava sıcaklığının en yüksek 17 derece ölçüldüğü Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Sarımsaklı, Cunda Adası, Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre'de vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek evlerinden çıktı.

Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları parklarda ve çay bahçelerinde dinlendi, kimileri ise balık tuttu.

Bahardan kalma hava nedeniyle sahil kıyıları ve çay bahçelerinin rağbet görmesi dolayısıyla esnafın da yüzü güldü.

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Balıkesir güzel hava Kuzey Ege

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