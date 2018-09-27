ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çanakkale ile Eceabat arasındaki karşılıklı arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Boğaz hattını kullanacak araç sürücüleri, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Çardak hattına yönlendiriliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada arasındaki karşılıklı seferlerin iptal edildiğini hatırlatarak, Çanakkale-Eceabat arasındaki ulaşımın da fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden başlayacağını kaydetti.
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