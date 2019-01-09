Kuzey Ege'deki 'fırtına' adalara ulaşımı durdurdu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle iptal edildi.

Meteorolojinin, Kuzey Ege Denizi için yaptığı kuvvetli poyraz fırtınası, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli lodos nedeniyle, bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 20.00'deki feribot seferleri de yapılamadı.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere verilen kılavuz kaptanlık hizmeti, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.10'dan itibaren durduruldu.

