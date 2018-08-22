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Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

KUZEY Ege'de 9 günlük Kurban Bayram tatilinde tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Uyarıları dikkate almayıp, rezervasyon yaptırmadan yola çıkan çok sayıda tatilci kalacak yer bulmaya çalışıyor.

Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- KUZEY Ege'de 9 günlük Kurban Bayram tatilinde tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Uyarıları dikkate almayıp, rezervasyon yaptırmadan yola çıkan çok sayıda tatilci kalacak yer bulmaya çalışıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin sahil mahalleleri Akçay, Güre ve Altınoluk'ta Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar plajlarda oturacak yer bulmakta zorlanırken, trafikte de araç kuyrukları oluştu. Özellikle E-87 Karayolu'nun Altınoluk-Edremit arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde ulaşım aksadı.
Kuzey Ege genelinde de tesis ve otellerin tamamen dolduğu belirtildi. Bayram tatili öncesinde uyarıları dikkate almayıp, rezervasyon yaptırmayan vatandaşların büyük zorluk yaşadığını belirten Edremit Körfezi Turizm İşletmeciler Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, "Kuzey Ege, 2018 Kurban Bayramı'nda Gökçeada'dan Edremit Körfezi dahil olmak üzere hıncahınç dolu. Bayram öncesinde özellikle rica etmiştik, 'Rezervasyon yapmadan gelmeyin' diye. Bunu dikkate almayan bazı vatandaşlarımız açıkta kaldı. Bölgemiz yılın 12 ayı hizmet veren bir bölge. Kurban Bayramı'nda da inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Genel olarak iç turizme hizmet eden bölgemizde büyükşehirlerden yoğun bir talep söz konusu oldu ve birçok misafirimiz açıkta kaldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı

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