Kuzey-Güney Kore Sınırında Silah Sesleri

Kuzey-Güney Kore sınırında silahdan arındırılmış olarak nitelenen bölgede kurşun sesleri yükseldi.

Güney Kore’den yapılan açıklamada Kuzey Kore’den ateşlenen kurşunların sınır kasabası Cheorwon’da Güney Kore askeri karakolunu vurduğu belirtildi.

Açıklamada buna karşılık verildiği ve bir uyarı anonsu yapıldığı kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma olduğuna dair bilgi verilmedi.

Buna benzer bir olay en son 2017 yılında yaşanmıştı.

Güney Koreli yetkililer herhangi bir askeri birlik hareketliliğinin söz konusu olmadığını, bunun kazayla mı yoksa isteyerek mi yapıldığını belirlemeye çalıştıklarını kaydettiler.

Güney Kore ordusuna göre ise bunun isteyerek yapıldığına dair ihtimal düşük seviyede.

Silahdan arındırılmış bölge Kore Savaşı sonrası iki ülke arasında tampon bölge kurulması amacıyla oluşturuldu.

Olay tam da Kuzey Kore liderinin 21 gün aradan sonra yeniden kamuoyunda görülmesinin ardından geldi.

