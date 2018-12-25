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"Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu ile Karadeniz'i bağlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhan: "Kuzey-Güney koridorunun tam olarak faaliyete geçmesiyle Umman Denizi ve Hint Okyanusu; Azerbaycan, Rusya, Karadeniz ile Doğu ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesinin tam olarak faaliyete geçmesiyle Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun Azerbaycan, Rusya, Karadeniz ile Doğu ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani başkent Tahran'da Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

Ruhani, görüşmede son yıllarda sürekli olarak yükselen Tahran-Bakü ilişkilerinin bugün de gelişmekte olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının 5 yıl içinde 12 defa görüştüğünü ifade etti.

Azerbaycan'ın kültür, din, mezhep ve dil gibi ortak değerler açısından İran'a en yakın ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Ruhani, iki ülkenin sanayi, ilaç ve teknoloji alanlarında iş birliğini arttırabileceğini dile getirdi.

Ruhani, "Hazar Denizi'nin enerji kaynaklarından istifade etme noktasında faydalı kararlar aldık. Yetkililerin bunu geliştirmesini diliyoruz. Çünkü bu kazan-kazan ilişkisidir, iki ülke ve iki milletin çıkarınadır." dedi.

Hazar Denizi hukuku rejiminin denize kıyısı olan tüm ülkeler için önemli olduğunu ve alınan kararların taraf ülkelerce iyi bir şekilde uygulandığını kaydeden Ruhani, "Bölgedeki ihtilaflar siyaset ve müzakere yoluyla çözülmelidir. Bu meselelerin milletlerin hukuku korunarak siyasi kanallarla çözülmesi için çaba göstermeliyiz. İran, anlaşmazlıkların bu doğrultuda çözülmesi için her türlü yardımda bulunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey-Güney koridorunun oluşturulması, Astara-Astara demir yolunun inşası ve transit geçişlerin de bölge ülkeleri açısından önemli bir proje olduğuna işaret eden Ruhani, "Kuzey-Güney koridorunun tam olarak faaliyete geçmesiyle Umman Denizi ve Hint Okyanusu; Azerbaycan, Rusya, Karadeniz ile Doğu ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacak." ifadesini kullandı.

- İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 40 arttı

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ise Azerbaycan-İran ekonomik ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını söyledi.

Asadov, mevcut imkanlar ve sahip olunan kapasite ile bu rakamın daha da üstüne çıkabileceklerini ifade etti.

Kuzey-Güney koridorunun Azerbaycan, İran ve Rusya'da devlet yetkililerinin gündeminde olduğunu kaydeden Asadov, bu projenin tamamlanmasıyla ülkeler arasındaki ticaret hacminin artacağını dile getirdi.

Asadov ayrıca bölgesel meseleler ve yaşanan sorunların sadece bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da konuşan Asadov, Tahran ziyaretinin temel amacının iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari kapasitenin arttırılması için uygun mekanizmaların kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Asadov, toplantılarda ekonomik konuların takip edilmesi için ortak komisyonların çalışma yapması konusunda anlaştıklarını aktardı.

- Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi; kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Hindistan'ı, İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak projeyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

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Azerbaycan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov İRAN Tahran

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