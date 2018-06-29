‘Kuzey’in oğlu’ için verilen hukuk mücadelesinde kazanan...

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre, ‘Hüseyin Haydar' müstear adını kullanan şair Hüseyin Öztürk, ‘Kuzeyin Oğlu' adlı şiirin eser sahibi olduğunu ve bu şiirin 1983 yılında yayımlanan ‘Kara Şarkılar' adlı kitabının 116 ve 117'nci sayfalarında yer aldığını söyledi.

Sözcü'nün haberine göre; Volkan Konak'ın bu ibareyi çeşitli televizyon kanallarında, kliplerde ve internette izinsiz kullandığını iddia eden Hüseyin Öztürk, bu ibarenin neredeyse Volkan Konak'ın isminin önüne geçtiğini belirtti. Volkan Konak'ın bu ibareyi kendisine ait olduğunu bildiğini öne süren Hüseyin Öztürk, “Davalı bir programda şiiri yazan kişinin ben olduğumu açıkça ifade etmiştir. Defalarca ricada bulunmama rağmen bu ibareyi bir daha kullanmayacağına dair ben de bir izlenim oluşturmuştur. Oyalandığımın farkına varınca bu davayı açma gereği doğdu” dedi. Davalının bu kullanımın aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu dava dilekçesinde anlatan Hüseyin Öztürk'ün avukatı, “Müvekkilim uzun yıllardır ‘Kuzeyin Oğlu' adıyla bir kitap yayımlamayı düşündüğü halde iltibas ve intihal oluşturacağı düşüncesiyle bu kitabını yayımlayamamaktadır. Davalı bu ibareyi 2011'de TPE'den marka olarak adına tescil ettirmiştir. 70 bin lira tazminat ile davalının adına tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.