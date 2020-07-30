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Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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