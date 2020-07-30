Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Irak'\u0131n kuzeyindeki Ava\u015fin-Basyan'da ke\u015fif ve g\u00f6zetleme vas\u0131talar\u0131yla tespit edilen 3 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, hava harekat\u0131yla etkisiz hale getirildi." denildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu d\u00fcnya evine girdi!Adana'da gen\u00e7 kad\u0131na silahl\u0131 sald\u0131r\u0131Sabahlar\u0131 zombi gibi uyanmamak i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli t\u00fcyolar! Alarm sesinizi...