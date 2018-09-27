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Kuzey Irak'a operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:52 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan operasyon açıklamasında "Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler imha edilmiştir" denildi.

Kuzey Irak'a operasyon!

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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak Hakurk Avaşin Metina Kandil TSK terör PKK

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