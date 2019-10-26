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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Devlet Bakanı Aydın Maruf:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

"Biz de halkın demokrasi taleplerini destekliyoruz. Ancak biz hiçbir zaman şiddetten yana değiliz" - "(TSK'nın Barış Pınarı Harekatı) Biz her zaman her yerde Türkiye'nin yanındayız. Bu Kürt halkına ve Kürt toplumuna karşı bir harekat değildir"

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı Aydın Maruf, Bağdat'ta yaşanan hükümet karşıtı gösterilerin sonlanmasını ve hükümetin yakın zamanda halkın talepleri doğrultusunda bir çözüm bulmasını istediklerini belirtti.

Konya Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyareti sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Maruf, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan ve dün 31 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı gösterileri değerlendirdi.

Bağdat'ta ortaya çıkan şiddet olaylarına yönelik, Irak Türkmen Cephesi olarak her zaman barış ve istikrardan yana olduklarını belirten Maruf, "Biz de halkın demokrasi taleplerini destekliyoruz. Ancak biz hiçbir zaman şiddetten yana değiliz. Şiddet sadece istikrara ve orada bulunan insanlara zarar verir. Maalesef dün çıkan olaylarda 31 insan hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştır. Biz halkın taleplerinin yanındayız ancak şiddete karşıyız. Irak'ta, Bağdat'ta cereyan eden olaylar elbette Erbil'i de olumsuz etkiler. Irak Kürdistan Hükümeti de neticede Irak'ın bir parçasıdır. Bizim temennimiz Irak Hükümeti'nin yakın zamanda halkın talep ve isteklerini çözmesidir."

Türkmenlerin yapıcı ve olumlu tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Maruf, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik de şunları söyledi:

"Biz her zaman her yerde Türkiye'nin yanındayız. Bu Kürt halkına, Kürt toplumuna karşı bir harekat değildir. Biz her zaman birlikte yaşadık, Çanakkale Savaşı'nda da Kürtlerle birlikte savaştık. Bu etnik bir gruba yönelik operasyon değildir. Türkler ve Kürtler kardeştir."

Aydın Maruf toplantının sonunda Türkiye'de eğitim gören Türkmen öğrencilerin kendisine hediye ettiği börkü takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Irak hükümeti Kuzey Irak Parlamento Milletvekili ve Devlet Bakanı Aydın Maruf Türkmen Devlet Bakanı Türkmenler

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