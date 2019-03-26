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Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler, saldırı girişimini anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan  askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler, saldırı girişimini anlattı

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

TSK tarafından yapılan paylaşımda, askerler, arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in kahramanca şehit olmalarını anlattı. TSK tarafından yapılan videolu paylaşım, "Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor" notuyla paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

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